Les pays doivent s'adapter au nouveau format de la Coupe Davis, à Madrid

« Ça n'a plus rien à voir. On a plus l'impression d'être aux Jeux olympiques qu'à la Coupe Davis », a affirmé dimanche le Belge Steve Darcis en rencontre de presse au sujet du nouveau format de la Coupe Davis, qui débute lundi à Madrid.

« C'est une compétition, tout à fait différente. Ce n'est plus la Coupe Davis comme avant. Mais maintenant que l'on y est, on doit faire de notre mieux. Donnons-lui la chance de devenir la Coupe du monde du tennis », a appuyé le capitaine de l'équipe belge, Johan Van Herck.

« Ce nouveau format, je l'aime bien. Je me dis que ça fait un peu Coupe du Monde. C'est très excitant », a dit le Français Benoît Paire au journal L'Équipe.

J'espère qu'il y aura du monde pour venir nous voir. En journée, les gens travaillent. On verra bien. Nous, on est là. Tous les joueurs se connaissent. Ça va être très fun et très sérieux, avec l'envie de gagner. Il y a moins le droit à l'erreur dans cette formule. Benoît Paire

La semaine d'entraînement a aussi été différente dans son format.

« Le changement, c'est qu'on a pu jouer contre des joueurs d'autres pays, a précisé le Belge David Goffin. C'est super comme programme. On se disait que le programme allait être compliqué, mais finalement ça s'est très bien passé », a insisté Goffin.

La Belgique a organisé plusieurs matches d'entraînement contre les Pays-Bas, vendredi et samedi.

Mode d'emploi

Dix-huit équipes prennent part à la phase finale:

Les quatre demi-finalistes de l'édition précédente, automatiquement qualifiés: la France, l'Espagne, les États-Unis et la Croatie,

Les douze vainqueurs du tour qualificatif du mois de février: l'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Canada, le Chili, la Colombie, l'Italie, le Japon, le Kazakhstan, les Pays-Bas, la Russie et la Serbie.

Les deux équipes invitées par l'ITF: l'Argentine et la Grande-Bretagne

Les dix-huit équipes sont réparties dans six groupes de trois pays.

Le Canada fait partie du groupe F:

Canada: Auger-Alliassime, Shapovalov, Pospisil et Schnur

Italie: Berrettini, Fognini, Seppi, Sonego et Bolelli

États-Unis: Tiafoe, Sock, Opelka, Fritz et Querrey

Chacune des équipes disputera donc deux matchs. Cette phase de groupe aura lieu de lundi au jeudi.

Pour chaque duel, trois rencontres, et non plus cinq : deux simples et un double. Toutes au meilleur des trois manches, avec bris d'égalité dans chaque manche.

Les vainqueurs des six groupes plus les deux meilleurs deuxièmes (nombre de victoires et nombre de manches) seront qualifiés pour les quarts de finale.

Les quarts seront joués vendredi, puis les demi-finales samedi et enfin la finale dimanche.

Quarts, demies et finale se disputeront aussi en trois matchs, deux simples et un double.