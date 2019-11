L'Avalanche s'impose en prolongation à Vancouver

MacKinnon a utilisé sa vitesse pour contourner un défenseur des Canucks et a par la suite déjoué Thatcher Demko du côté du bloqueur.

Les Canucks ont forcé la tenue d'une période de prolongation après qu'Alex Edler et Brock Boeser eurent touché la cible dans un intervalle de 1 min 37 s au troisième vingt. Les deux buts ont été inscrits à six patineurs contre cinq, avec Demko au banc.

Boeser a remis les compteurs à zéro à une minute de la fin en profitant du retour de lancer d'Elias Pettersson.

Le but d'Edler a fait polémique, parce que sur la séquence, Matt Calvert a été grièvement blessé. L'attaquant de l'Avalanche a plongé devant un tir à bout portant de Pettersson, et l'a bloqué avec l'arrière de sa tête. Il est resté étendu sur la glace jusqu'au but des Canucks.

Pettersson avait arrêté de joué pendant un instant, croyant que les officiels auraient sifflé pour arrêter le jeu, mais la pause n'est pas venue.

Andre Burakovsky a récolté un but et une aide pour l'Avalanche. Nazem Kadri et Pierre-Édouard Bellemare ont également fait mouche pour les visiteurs, qui présentent un dossier de 4-1-0 à leurs cinq derniers matchs. La recrue en défense, Cale Makar, a amassé quatre mentions d'aide.

Antoine Bibeau, à son premier départ dans la LNH depuis la saison 2016-2017, a stoppé 28 tirs.

Adam Gaudette a fait bouger les cordages à deux reprises en avantage numérique du côté des Canucks, qui présentent une fiche de 1-4-2 à leurs sept dernières rencontres. Josh Leivo a récolté deux aides. Demko a réalisé 18 arrêts pour sa part.