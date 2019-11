La déroute des Maple Leafs se poursuit contre les Penguins

Auteur de deux buts, Dominik Kahun a égalé un sommet personnel en récoltant trois points. Bryan Rust a également amassé trois points, touchant notamment la cible en désavantage numérique.

Jake Guentzel et Evgeni Malkin ont tous les deux inscrit un but et une aide.

Jared McCann a marqué l'autre but des Penguins, qui ont remporté trois de leurs sept derniers matchs, mais qui ont récolté des points lors de sept de leurs neuf dernières rencontres.

À ses débuts dans l'uniforme des Maple Leafs, Kasimir Kaskisuo a repoussé 31 rondelles . Jason Spezza a marqué l'unique but des Torontois.

Tristan Jarry a réalisé 32 arrêts pour les Penguins.