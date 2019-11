L'animateur a ouvert le segment du premier entracte,le premier depuis que le réseau Sportsnet a congédié Don Cherry, en s'adressant à la caméra pendant près de cinq minutes.

Il a longuement parlé de sa relation étroite avec Don Cherry, mais il a indiqué qu'il avait choisi « ses principes plutôt que l'amitié » après les commentaires controversés de l'ex-entraîneur samedi dernier dans le segment Coach's Corner.

Ron MacLean avait présenté des excuses sur Twitter dimanche.

« Don Cherry a exprimé des commentaires blessants, discriminatoires, qui étaient carrément erronés. [...] Je vous dois des excuses, aussi. J'étais assis là, je n'ai pas saisi, je n'ai pas réagi », avait déclaré Ron MacLean.

Don Cherry, qui a commenté pendant 38 ans le sport national à l'émission Hockey Night in Canada, a été renvoyé par Sportsnet lundi dernier.

Ron MacLean a déclaré samedi, que Don Cherry aurait pu entreprendre « certaines étapes après les commentaires qu'il avait émis, mais que Don ne voulait pas entreprendre ces étapes ».

Nous avons tous mal. Je me suis effondré 100 fois cette semaine, sinon plus. Nous sommes tous déçus. J'ai longuement réfléchi cette semaine, je vous ai écoutés et je vous ai entendus. J'ai écouté mon cœur et j'ai de la difficulté à trouver les mots justes.

Ron MacLean