Steven Stamkos marque son 400e but dans une défaite face aux Jets

Associated Press

Connor Hellebuyck a repoussé 31 rondelles et les Jets de Winnipeg ont gâché le 400e but en carrière de Steven Stamkos pour vaincre le Lightning à Tampa Bay 4-3, samedi soir.

Stamkos, 29 ans, est le neuvième joueur actif et le 98e joueur de l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau.

Son 400e but est survenu en fin de troisième période et réduisait alors l'écart à un but, mais Kyle Connor, dans un filet désert, a immédiatement remis les Jets en avant par deux.

Anthony Cirelli a de nouveau ramené le Lightning à une unité des Jets avec 22 secondes à écouler, mais le temps a manqué pour l'équipe locale.

Mathieu Perreault, Nikolaj Ehlers, Jack Roslovic ont aussi trouvé le fond du filet pour les Jets, qui montrent un dossier de 6-1-1 à leurs huit derniers matchs.

Victor Hedman a été l'autre marqueur du Lightning.