Jonathan Drouin sur la liste des blessés, Charles Hudon rappelé

Le nom de Jonathan Drouin a été inscrit sur la liste des blessés, et l’équipe a annoncé avoir rappelé Charles Hudon de son club-école de Laval.

Selon le communiqué de l'équipe, Drouin s’est blessé au haut du corps en 3e période du match de vendredi contre les Capitals de Washington.

Notons que la percutante mise en échec d'Alexander Ovechkin sur Drouin, qui tourne en boucle dans les faits saillants de ce match, s’est produite dans les cinq premières minutes de la deuxième période. Drouin est revenu dans le match en troisième et semblait à l’aise.

Charles Hudon sera disponible pour le match de samedi soir au Centre Bell face aux Devils du New Jersey. En 17 matchs avec le Rocket cette saison, Hudon arrive en tête des marqueurs de l’équipe en compagnie de Lukas Vejdemo et Alex Belzile. Il est le meilleur buteur avec 9 buts et totalise 11 points, dont quatre amassés lors des deux derniers matchs.

Hudon a marqué 13 buts en 110 matchs avec le Canadiens.

Pour sa part, Jonathan Drouin était le quatrième marqueur de l’équipe avec 7 buts et 8 passes en 19 matchs cette saison.