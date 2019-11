Tsitsipas surprend Federer aux finales de l'ATP

Le jeune grec a brisé la légende suisse, 10 fois finaliste du tournoi, dès le premier service de celui-ci au deuxième jeu pour faire l’impasse sur la première manche.

En deuxième manche, une succession de bris entre le troisième et le cinquième jeu a tourné à l’avantage de Tsitsipas, qui réussissait à prendre le service de Federer pour une troisième fois dans le match.

Federer a ensuite eu l’occasion de briser Tsitsipas, alors que c’était 5-4 et que ce dernier servait pour la victoire. Mais à 40-40 dans le jeu, Tsitispas a pris l’avantage pour s’offrir une balle de match qu’il a converti en as, son sixième de la rencontre.

Pour sa part Federer a réussi trois as et aucune double-faute, alors que le vainqueur en a commis trois.

Federer, âgé de 38 ans, est de 17 ans l’aîné de Tsitsipas (21 ans), et cet écart d’âge entre deux adversaires était le plus grand dans l’histoire du tournoi. Lors des sept derniers matchs où il avait un écart de 15 ans ou plus, incluant cette demi-finale, le plus jeune l’a emporté à six reprises.

Les deux joueurs sont maintenant à égalité 2-2 dans leurs affrontements en carrière.

Stefanos Tsitsipas, atteint la finale alors qu’il en est à première participation en carrière aux finale de l'ATP. Il avait remporté le NextGen, la version officieuse des joueurs de moins de 21 ans, l'an dernier en Italie Il se mesurera au vainqueur du match entre Dominic Thiem et Alexander Zverev.