Hamilton le plus rapide sur le sec à Sao Paulo, Stroll 18e

Hamilton a profité de la dernière séance de travail de 60 minutes pour prévenir la concurrence qu'il sera dur à battre lors de la séance de qualification, qui sera disputée à 13h, HNE.

Contrairement à vendredi, les pilotes ont roulé sur une piste sèche, par une température plus clémente.

Le Britannique a terminé FP3 avec un chrono imbattable de 1 min 08, 320/1000. Il a devancé de 26 millièmes de seconde le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et les deux pilotes Ferrari.

Charles Leclerc a fini troisième, à 29 centièmes de seconde de Verstappen devant son coéquipier Sebastian Vettel (+0,34). Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a fini sixième, à 88 centièmes de seconde.

L'équipe Racing Point a du souci à se faire. Lance Stroll et Sergio Pérez n'ont pu faire mieux que les 17e et 18e temps, à plus d'une seconde et demi de Mercedes-Benz.

Rappelons que Racing Point cherche à devancer Renault au classement des constructeurs. L'équipe française a 18 points d'avance avec deux courses à disputer. Une victoire vaut 25 points.

Daniel Ricciardo dans la Renault Photo : Getty Images / Mark Thompson

Les pilotes Renault Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg ont fini FP3 13e et 15e, avec un avantage de trois dixièmes au tour sur Racing Point.

Tous les pilotes ont réalisé leurs chronos en pneus tendres (bande rouge). Si Hamilton et Leclerc ont utilisé six trains de pneus tendres durant la séance, les pilotes Racing Point n'en ont utilisé que trois.

La séance de qualification commence à 13h, HNE.

Charles Leclerc sait déjà qu'il devra reculer de 10 places sur la grille en raison d'un changement de moteur non autorisé, car au delà de la limite permise par saison.