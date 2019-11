Piper Gilles et Paul Poirier 2es au Grand Prix de Moscou

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté l’argent en danse, samedi, au Grand Prix ISU de patinage artistique de Moscou.

Gilles et Poirier ont présenté leur programme libre tout juste après les favoris locaux Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, qui ont gagné leur deuxième Grand Prix de la saison avec la note de 212,15 devant Gilles et Poirier (207,64).

« Nous allons à la finale », s’est exclamée Gilles après le dévoilement du pointage. Cette 2e place vaut en effet au couple canadien 13 points qui confirment leur participation à la finale du Grand Prix de l’ISU, du 5 au 8 décembre à Turin, en Italie. Ce sera leur deuxième finale après celle de 2014, lorsqu’ils avaient terminé en 5e position.

Gilles et Poirier ont triomphé aux Internationaux Patinage Canada, le 26 octobre dernier.

Les Russes Sinitsina et Katsalapov sont aussi qualifiés pour la finale. Le couple américain composé de Madison Hubbell et Zachary Donohue possède déjà son billet.

Les Espagnols Sara Hurtado et Kirill Khaliavin (185,01) ont complété le podium.

Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, champions du monde juniors en titre, ont pris le 7e rang avec une note de 169,90. Ils en sont à leur première saison au niveau sénior.

Domination russe du côté des hommes

Les patineurs russes ont survolé la compétition masculine avec un triplé sur le podium. Alexander Samarin (264,45), Dmitri Aliev (259,88) et Makar Ignatov (252,87), qui occupaient les trois premiers rangs après le programme court, ont maintenu la cadence pour devancer le Japonais Shoma Uno (252,24).

Trois semaines après avoir réussi sa meilleure performance en carrière, aux Internationaux Patinage Canada, l’Ontarien Nam Nguyen a profité des ratés du Letton Deniss Vasiljevs dans son programme libre pour se hisser du 6e au 5e échelon avec une note de 246,20. Il était le seul Canadien inscrit dans ce volet de la compétition.

