La NFL suspend Myles Garrett pour le reste de la saison

En fin de rencontre, l'ailier défensif des Brown, a amorcé une échauffourée. Il a arraché le casque du quart des Steelers Mason Rudolph et l’a utilisé pour le frapper sur le dessus de la tête.

Il est suspendu sans salaire et devra s’expliquer devant le commissaire Roger Goodell, après quoi la ligue statuera sur le moment où il redeviendra admissible à un retour au jeu.

La suspension de Garrett est la plus longue de l’histoire de la NFL pour une infraction sur le terrain. Personne n’avait été aussi lourdement sanctionné depuis Albert Haynesworth, des Titans du Tennessee, en 2006.

« Hier soir, j’ai commis une terrible erreur. J’ai perdu mon calme et agi de façon égoïste et inacceptable […] Je veux m’excuser auprès de Mason Rudolph, de mes coéquipiers, de notre organisation, des amateurs et de la NFL, a dit Myles Garrett par communiqué. Je suis responsable de mes actes et je dois apprendre de cette erreur. »

Le centre des Steelers Maurkice Pouncey et le coéquipier de Garret Larry Ogunjobi ont quant à eux reçu des suspensions de trois et un matchs, respectivement, pour les gestes qu’ils ont commis dans la mêlée qui a suivi.

Pouncey a donné des coups de poing et de pied à Garrett. Ogunjobi, lui, a poussé Rudolph dans le dos.

Les deux équipes en sont venues aux coups au moment où le match était déjà plié. Les Browns l'ont emporté 21-7.