Red Bull la première référence à Sao Paulo, Lance Stroll 13e

Alexander Albon (Red Bull) a été le plus rapide des premiers essais libres du GP du Brésil, vendredi, à Sao Paulo. Lance Stroll (Racing Point) a fini 13e.

L'équipe Williams a confié une de ses voitures au Torontois Nicholas Latifi, vendredi, dans la première séance d'essais libres.

Le Canadien, pilote de réserve de l'équipe britannique, semble être en haut de la liste des candidats pour remplacer Robert Kubica en 2020.

Il a fait le 16e chrono en 1 min 20 s 010/1000, à 3,8 secondes du temps de référence, en pneus intermédiaires. Le circuit de Sao Paulo a en effet été inondé par une forte averse juste avant le début de la séance de travail de 90 minutes.

Les pilotes ont commencé la séance en pneus pluie (bande bleue) et l'ont finie en intermédiaires (bande verte). Certains se sont même risqués en pneus lisses, mais ont vite changé d'idée.

C'est Alexander Albon qui a été le plus rapide dans la Red Bull.

Il a réussi un temps de 1:16,648 en pneus intermédiaires. Dans son dernier tour lancé, il a perdu le contrôle de sa voiture, et a endommagé l'aileron avant en frappant les barrières de protection.

Avant son écart de conduite, Albon avait réussi à devancé Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) de 551 millièmes de seconde et Sebastian Vettel (Ferrari) de 899 millièmes.

Lance Stroll (Racing Point) a terminé au 13e rang, en 1:19,414, le meilleur de ses six tours chronométrés. Son coéquipier Sergio Pérez n'a fait qu'un tour de reconnaissance, sans inscrire de chrono.

Si les titres pilotes et constructeurs ont trouvé preneur, la lutte est belle pour la troisième place du classement des pilotes et la cinquième du classement des constructeurs (entre Renault, Racing Point et Toro Rosso).

Ne pas (trop) surveiller les autres

Stroll a certainement jeté un œil à la performance de Toro Rosso dans la première séance vendredi. Même s'il sait qu'il ne sert à rien de regarder dans les garages voisins.

L'équipe Racing Point a 18 points de retard sur Renault, cinquième au classement des constructeurs, avec deux week-ends de course à disputer.

Racing Point vise cette cinquième place, mais attention aux faux pas, car elle n'a que deux petits points d'avance sur Toro Rosso.

« On pourrait peut-être rattraper Renault (au classement), affirme Lance Stroll dans le paddock du circuit d'Interlalgos. Mais il faudrait qu’ils aient vraiment beaucoup de malchance dans les deux prochaines courses, et nous, beaucoup de chance. »

Lance Stroll reste tout à fait réaliste quant aux chances de l'équipe de double Renault au classement.

Lance Stroll (Racing Point, no 18) tente de dépasser la Renault de Daniel Ricciardo (à gauche) lors du Grand Prix de Singapour. Photo : RDS/TSN

« On peut parfois se montrer aussi rapide que Renault, parfois plus rapide, donc ce n,est pas impossible. Mais on ne contrôle pas ce qu’ils feront de leur côté.

« Alors, nous, c'est important d’aller chercher de gros points d’ici la fin de saison. On va se concentrer sur notre travail, sans trop regarder autour. »

Sans regarder derrière surtout, pour ne pas voir Toro Rosso en très gros-plan.

L'équipe italienne a confirmé qu'elle gardera ses pilotes en 2020. Un vote de confiance pour Pierre Gasly et Daniil Kvyat, qui auront à cœur de remercier la direction en marquant des points ce week-end à Sao Paulo.

Ils ont fini la première séance dans le top 10, en 8e et 9e positions, et ont repoussé Racing Point à plus d'une seconde.

« Le point qui'on a marqué à Austin (au Texas) nous a permis de doubler Toro Rosso au classement, et mathématiquement, on peut aller chercher la cinquième place, a dit le directeur de l'équipe Otmar Safznauer.

Lawrence Stroll (à droite) et le directeur général de l'équipe Racing Point Otmar Szafnauer Photo : Getty Images / Charles Coates

« Alors, il sera important ce week-end de ne pas rater la moindre occasion de marquer des points », a-t-il ajouté, sous forme de message à l'équipe.

Racing Point n'a pas le droit à l'erreur à Sao Paulo.

Compte tenu de la configuration du circuit, le duel entre Racing Point et Toro Rosso commence dès samedi, en qualification. Pour avoir la meilleure place possible sur la grille de départ.

« La piste est assez étroite à certains endroits, et le circuit est assez court, c'est un peu comme une piste de go-karts. On peut s'amuser, mais ce n’est pas facile de dépasser. C’est un défi pour nous, rappelle Stroll.

« La course peut devenir une procession, à moins qu'il y ait des conditions climatiques extrêmes », fait-il +remarquer.

« Je ne serais pas contre de la pluie. Ça nivelle un peu les chances de marquer des points, mais on n’annonce pas de pluie dimanche pour le moment », fait remarquer le Canadien.

Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Brésil:

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:16,142 ( 9 tours) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:16,693 (10) Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:17,041 (13) Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17,285 (13) * Carlos Sainz fils (ESP/McLaren-Renault) 1:17,786 (16) Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:17,899 ( 8) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:17,985 ( 9) Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:18,100 (17) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:18,274 (16) Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:18,559 (15) George Russell (GBR/Williams-Mercedes-Benz) 1:18,779 (18) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:19,247 (10) Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes-Benz) 1:19,414 ( 6) Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19,532 (12) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19,600 (18) Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes-Benz) 1:20,010 (16)

* Charles Leclerc (Ferrari) sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ à cause d'un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

Non chronométrés: