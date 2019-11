Basketball : bon départ des Canadiennes à leur tournoi de préqualification olympique

« Pour un premier match, c'était bien, a dit Miranda Ayim. C'est important de connaître de bons matchs contre les bonnes équipes. »

Kia Nurse a inscrit 28 points pour les gagnantes, Ayim, 14, tandis que Sami Hill, Natalie Achonwa et Jamie Scott en ont marqué 10 chacune.

« On a montré beaucoup de profondeur, a dit l'entraîneuse Lisa Thomaidis. À partir du moment où on s'est ajusté en défense et que nous avons pu sortir de notre zone, on a pu marquer beaucoup de points. »

Les Canadiennes menaient par 13 points après 10 minutes et par 21 à la mi-temps. La deuxième partie de la rencontre leur a permis de prendre le large.

À son deuxième match, le Canada affrontera Porto-Rico samedi.

« On va se concentrer à essayer de gommer nos erreurs, a ajouté Thomaidis. C'est le but en ce moment. Nous devons nous améliorer à chaque match. Il faudra que l’exécution soit meilleure samedi. »