Tyler Seguin se charge des Canucks

Tyler Seguin a inscrit un but et une passe pour guider les Stars de Dallas vers une victoire de 4-2 contre les Canucks, jeudi soir, à Vancouver.

Justin Dowling, Alexander Radulov et Blake Comeau ont complété la marque pour les Stars (10-8-2), qui présentent une fiche de 6-0-1 à leurs sept derniers matchs.

Jake Virtanen et Troy Stecher ont riposté pour les Canucks (10-7-3), dont le dossier est de 1-4-1 à leurs six dernières rencontres.

Seguin a marqué à la suite d'un joli jeu de passes à trois avec 1:31 à jouer à la deuxième période pour alors procurer aux Stars une avance de 3-2 après 40 minutes de jeu.

Dowling, en première période, et Comeau, tôt en deuxième, avaient permis aux Stars de mener 2-0. Toutefois, les Canucks ont réagi quand Virtanen et Stecher ont marqué en l'espace d'un peu plus de six minutes en deuxième.

Radulov a mis le match hors de portée avec 2:36 à jouer au dernier tiers.