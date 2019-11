Le pilote québécois Raphaël Lessard à temps plein en NASCAR en 2020

Lessard participera à toutes les courses de la saison de cette série, qui représente le troisième échelon des compétitions NASCAR. Il est le plus jeune pilote canadien à s’emparer d’un volant à temps plein dans la série NASCAR Gander Outdoors Truck.

Le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a participé à cinq courses de la série en 2019, dont trois avec KBM. À trois reprises, il a terminé parmi les 10 premiers.

« J’ai travaillé vraiment fort au cours des dernières années pour avoir la chance d’être pilote à temps plein au sein de l’équipe Kyle Busch Motorsports dans la série NASCAR Gander Outdoors Truck, alors c’est un rêve qui se réalise, a déclaré Lessard dans un communiqué. Ce sera génial de piloter la voiture d’une si grande organisation dans une des trois principales séries NASCAR. »

« Nous observons la progression de Raphaël comme pilote et comme personne depuis qu’il s’est joint à un de nos programmes en 2018, et nous avons hâte de continuer à l’encadrer dans son rôle à temps plein », a ajouté Kyle Busch, propriétaire de l’équipe et pilote NASCAR emblématique.

Lessard pilotera la voiture Tundra no 4 en 2020.