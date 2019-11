Finales de l’ATP : Berrettini s’offre Thiem

Associated Press

La 8e tête de série l'a emporté en deux manches de 7-6 (7/3) et 6-3 sur l'Autrichien (no 5).

Les deux joueurs ont éprouvé des ennuis au service. Ils ont d'ailleurs converti toutes les balles de bris qu'ils ont obtenues de leur adversaire, une pour Thiem et deux pour Berrettini.

C'est d'ailleurs avec un bris de service que Berrettini a pris l'avance 4-2 en deuxième manche.

Il s'agissait d'une première victoire en trois matchs dans le groupe Bjorn Borg pour Berrettini et d'un premier revers pour Thiem, qui n'a pas présenté le même niveau de jeu que dans ses victoires face à Novak Djokovic et à Roger Federer. Le match était toutefois sans importance pour l'Autrichien. Il était déjà assuré de passer en demi-finales.

Plus tard jeudi, Djokovic (no 2) affrontera Federer (no 3) dans un autre duel du groupe Borg. Les deux hommes ont une fiche de 1-1. Le vainqueur atteindra le carré d'as.