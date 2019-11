Thierry Henry à la barre de l’Impact

Le contrat est assorti d'une année d'option. L'Impact tiendra un point de presse officiel lundi afin de présenter son nouvel entraîneur.

Henry dirigera sa nouvelle équipe à compter de la mi-janvier, lorsque débutera le prochain camp. Il remplace Wilmer Cabrera, qui a assuré l'intérim après le congédiement de Rémi Garde et dont le contrat n'a pas été renouvelé.

Champion du monde avec l'équipe de France en 1998, Henry, 42 ans, en sera à une quatrième adresse dans le rôle d’entraîneur. Après des passages avec l'académie du club anglais d’Arsenal en 2015 et en tant qu’adjoint avec l’équipe nationale de Belgique de 2016 à 2018, il a accepté en octobre 2018 le poste d’entraîneur-chef de l’AS Monaco, équipe de première division française avec laquelle il avait fait ses débuts professionnels en 1994. Il était sans emploi depuis son congédiement en janvier 2019.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la nomination de cette légende du soccer, a mentionné le président et chef de la direction de l'équipe, Kevin Gilmore. Henry apportera un nouveau dynamisme à notre club. Il partage notre vision de vouloir élever cette organisation en nous aidant à atteindre nos objectifs sur le terrain, mais aussi à l'extérieur. Il est un compétiteur et un leader qui s'est illustré au plus haut niveau tout au long de sa carrière. Il amène ses aptitudes avec lui à Montréal, un endroit où il veut être. »

« Nous sommes très heureux de l'arrivée de Thierry avec nous, a déclaré le directeur sportif Olivier Renard. Jeune et dynamique, il connaît très bien la MLS et répond aux critères que nous avions établis. Cette nomination, deux mois avant la reprise en janvier, nous permettra d'avoir le temps de construire l'équipe avec celui qui la pilotera. »

« C'est un honneur de devenir entraîneur-chef de l'Impact de Montréal et de revenir en MLS, a dit Thierry Henry, détenteur d'une licence d'entraîneur UEFA Pro. C'est une ligue que je connais bien, où j'ai passé de très bons moments. Être au Québec, à Montréal, qui a un énorme héritage multiculturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours eu un œil sur ce club et maintenant j'y suis. »

Meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal avec 228 réussites, toutes compétitions confondues, Thierry Henry y a participé à la conquête de deux titres de la Premier League, trois Coupes de la Fédération (FA Cup), en plus d’une présence en finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

Il a remporté ce dernier titre en 2009 alors qu’il jouait avec le FC Barcelone, avec qui il a aussi été champion d’Espagne en 2009 et en 2010.

Il a conclu sa carrière de joueur en MLS, avec les Red Bulls de New York de 2010 à 2014, avec un excellent bilan de 51 buts en 122 matchs

Thierry Henry a aussi été finaliste au Ballon d’or en 2003 et 2006, prix remis au meilleur footballeur du globe.