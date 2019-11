Montréal cherche de nouveaux organisateurs pour son marathon

Selon ce que rapporte le quotidien La Presse, la Ville de Montréal ne souhaite plus traiter avec la série Rock’ n’ Roll et souhaite confier l’édition 2020 du marathon à un autre groupe.

Le journal évoque l’exaspération de l’administration de la mairesse Valérie Plante face aux graves manquements en matière de sécurité et du traitement des urgences médicales, notamment face à la mort d’un jeune coureur lors de l’épreuve courue en septembre.

La Ville en a aussi contre les communications unilingues anglaises, le mercantilisme de l’organisation et une facture inattendue refilée au Service de police (SPVM).

Quatre firmes auraient démontré un intérêt pour prendre le relais en vue de ce qui serait officiellement la 30e édition du Marathon de Montréal, en 2020.

On y retrouve le Groupe Pierre Lavoie, déjà à la tête du Grand Défi qui porte son nom, Gestev qui gère le Marathon de Québec, et les Courses thématiques, maîtres d’œuvre des marathons de Longueuil et de Granby.

En dépit du fait que la Série Rock' n' Roll a récemment nommé de nouveaux administrateurs pour son événement montréalais, un porte-parole de la Ville a indiqué que le lien de confiance avait été rompu.

Même si ces derniers ont déjà lancé la campagne d’inscription en vue de l’édition 2020, Pierre Lavoie indique que ceux qui sont déjà inscrits pourraient voir leurs frais engagés être reconnus par la nouvelle organisation.

La Ville ajoute qu’il n’existe pas de contrat entre elle et la Série Rock’ n’ Roll. L’entente doit être renouvelée chaque année, ce qui n’a pas encore été fait.