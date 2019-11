Encore un peu de patience pour Jesperi Kotkaniemi

Avec le renvoi à Laval de Ryan Poehling, la veille, le retour du grand Finlandais semblait être une formalité. Surtout que, comme le lui faisait remarquer un confrère, Kotkaniemi, que l’on soupçonnait être blessé à l’aine, a dirigé les étirements au centre de la patinoire avec brio.

Il a pourtant ouvert son point de presse en confirmant qu’il n’avait pas reçu le feu vert des médecins pour jouer.

Le retour semble imminent, cependant.

Je veux revenir le plus rapidement possible, avec un peu de chance, ce sera vendredi [contre Washington], mais ce ne sera pas un drame si c’est samedi [contre le New Jersey].

Jesperi Kotkaniemi