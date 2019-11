La nouvelle vie de Roberto Luongo avec les Panthers

Cette nomination ne surprend personne. Quand il a annoncé sa retraite, il avait indiqué vouloir rester dans l’organisation des Panthers, avec lesquels il a disputé 11 de ses 19 saisons dans le circuit Bettman.

Depuis le début de la saison, on le voit régulièrement aux matchs locaux des Panthers et dans leurs bureaux, dans l’entourage de Tallon.

« J’ai eu le privilège de travailler avec Roberto quand il jouait avec les Panthers et je suis fier de l’accueillir dans notre département d’opérations hockey », a indiqué Tallon, qui est aussi le président de l’équipe.

Roberto a toujours eu une éthique irréprochable et je suis sûr qu’il aura la même passion dans ses nouvelles fonctions. Il est l'un des joueurs les plus importants de l’histoire de l’équipe et nous sommes emballés de l’avoir avec nous pour bâtir le futur.

Dale Tallon, directeur général et président des Panthers