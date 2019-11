Finales de l'ATP : Nadal à l’arraché et relancé

Après avoir sauvé une balle de match, l’Espagnol, première tête de série, s’est imposé 6-7 (3/7), 6-3 et 7-6 (7/4) en 2 h 49 min. À l’image de leur finale aux Internationaux des États-Unis, remportée par Nadal en cinq longues manches, le match a donné lieu à quelques rebondissements.

Le Russe (no 4) s’était forgé une priorité de 4-0 et de 5-1 en troisième manche avant d'obtenir une balle de match sur le service de son rival à 30-40. Nadal a sauvé la mise avec un amorti de revers.

Un coup qui a déréglé la machine russe. La révélation de la saison 2019 s'est ensuite butée à la ténacité légendaire du Majorquin, qui variait allègrement l’angle et la longueur des coups afin d’épuiser son rival.

La tactique a fonctionné, et Medvedev a multiplié les fautes directes avec notamment 21 dans cette seule ultime manche contre 40 pour toute la rencontre, une de moins que ses coups gagnants.

Et pour clore ce match à suspens, il aura fallu l'oeil électronique pour déterminer que le revers de Medvedev, à 6-4 au bris d'égalité, a bondi à l'extérieur puisque le juge de ligne n'avait pas souligné la faute.

« C'est une de ces journées où vous avez une chance sur 1000 de gagner, et cela est arrivé aujourd'hui », a déclaré Nadal à sa sortie du court.

Vaincu d'entrée par l’Allemand Alexander Zverev (no 7) lundi, Nadal présente une fiche de 1-1 et conserve ses chances de conclure l’année comme numéro un mondial. Il affrontera vendredi, pour une place dans le carré d’as le lendemain, le Grec Stefanos Tsisipas (no 6) qui sera opposé à Zverev plus tard mercredi.

Avec deux défaites, Medvedev est éliminé.