Les équipes de la NFL conviées à un entraînement de Colin Kaepernick

Le quart-arrière Colin Kaepernick participera samedi à un entraînement ouvert aux équipes de la Ligue nationale de football (NFL), selon les informations du réseau américain ESPN. La séance se déroulera à Atlanta, en Géorgie, et sera suivie d'une entrevue.

L'entraînement de Kaepernick sera filmé et la vidéo sera mise à la disposition des formations du circuit Goodell. Rappelons que l'athlète de 32 ans n'a pas joué dans la NFL depuis plus de deux saisons.

Le principal intéressé a commenté cette information sur Twitter. « Mes représentants me disent que le bureau de la ligue lui a parlé d’une séance d’entraînement à Atlanta samedi. Je suis en forme et prêt pour cela depuis trois ans, je suis impatient de voir les entraîneurs-chefs et les directeurs généraux samedi. »

Le quart a plusieurs fois exprimé son envie de revenir dans la NFL. Il n’a plus joué dans cette ligue depuis la saison 2016. Il avait protesté lors de cette campagne contre la brutalité policière et l’injustice raciale en posant un genou au sol durant l’hymne national américain.

Kaepernick avait mis un terme à son contrat avec les 49ers de San Francisco en mars 2017.

Le pivot a mené une bataille juridique avec la NFL lors des deux dernières années. Il a notamment déposé un grief pour collusion contre celle-ci et affirmait que les propriétaires de la ligue s'étaient alliés pour lui refuser un nouvel emploi dans une équipe.

Une entente est survenue entre la NFL et Kaepernick en février 2019.