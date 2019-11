Finales de l'ATP : Roger Federer se ressaisit contre Matteo Berrettini

Associated Press

Roger Federer s'est remis sur les rails aux finales de l'ATP grâce à un gain en deux manches de 7-6 (7/2) et 6-3, mardi, sur Matteo Berrettini pour inscrire sa première victoire du tour préliminaire.

Le Suisse avait perdu son match d'ouverture contre Dominic Thiem, dimanche, mais le sextuple champion s'est montré plus incisif contre Berrettini. Il n'a pas cédé son service et a totalisé 24 coups gagnants.

Federer n’a raté les demi-finales de ce tournoi qu’une fois en 16 présences, soit en 2008, mais il devra vaincre Novak Djokovic à son dernier match de la phase de groupe, jeudi, pour y confirmer sa place.

Ce sera le premier face-à-face entre Federer et Djokovic depuis la finale épique de Wimbledon en juillet, lorsque le Suisse a raté deux balles de match avant de perdre 13-12 à la cinquième manche.

Une autre défaite éliminerait probablement Federer de ce tournoi, selon l'issue des autres résultats, mais il se dit enthousiasmé par cette occasion de venger la défaite de Wimbledon.

« En fait, c'est bien de jouer de nouveau contre lui, et peut-être que cela m'offre l'occasion de me reprendre, a affirmé Federer. Peut-être qu'il m'a fallu quelques jours, quelques semaines tout au plus, pour surmonter la défaite de Wimbledon. Nous le verrons, mais je pense que, pour ma part, j'ai mis ça derrière moi. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis . »

Djokovic, qui a battu Berrettini dimanche, affronte Thiem plus tard mardi.

Federer a obtenu la seule balle de bris de la première manche à 6-5, mais l'Italien l'a sauvée avec une volée en coup droit. Au jeu décisif, Berrettini a commis une double faute pour offrir une avance de 5-2 à Federer, et il a ensuite envoyé un coup dans le filet lors de la balle de manche.

Federer a réussi le bris pour amorcer le deuxième acte, mais il lui a fallu surmonter un moment délicat à 4-3. En retard 15-40, il a sauvé trois balles de bris avant de conclure le jeu avec un as.

Il a de nouveau enlevé le service de son rival quand Berrettini a envoyé un coup droit dans le filet.

Les minces espoirs de Berrettini de poursuivre son parcours reposent sur Thiem, qui doit gagner au moins une manche contre Djokovic.

L'Italien en est à sa première participation à ce tournoi de fin d'année, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Mais les erreurs lui ont fait mal lors des deux matchs : il a terminé celui contre Federer avec 27 fautes directes, une de moins que contre Djokovic.

« Je joue contre les meilleurs joueurs de la planète et peut-être les meilleurs de tous les temps. Je suis donc fier de ce que je fais, a indiqué Berrettini. Mais c'est sûr que j'apprends. Et ces défaites, elles m'aideront à être meilleur à l'avenir. »