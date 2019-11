Pas de changement de pilotes pour Red Bull et Toro Rosso en 2020

Les deux équipes soeurs conserveront donc les mêmes duos de pilotes la saison prochaine, après l'échange de baquet effectué entre Gasly et Albon pendant la trêve estivale en 2019.

Promu de Toro Rosso à Red Bull pendant l'hiver, le Français a été rétrogradé à l'été à cause de résultats décevants, au profit d'Albon.

« Alex est très performant depuis ses débuts avec l'équipe au Grand Prix de Belgique [le 1er septembre, NDLR] et ses résultats (sept GP dans le top 6) parlent d'eux-mêmes », dit le directeur de Red Bull Christian Horner.

Le pilote de 23 ans, qui dispute sa première saison en F1, a participé à 19 courses avec pour meilleur résultat une 4e place au Japon et pour meilleure qualification une 5e position sur la grille au Mexique.

Depuis sa promotion, il a récolté 68 points contre 54 par son équipier Verstappen.

Du côté de Toro Rosso, Gasly (23 ans), engagé au milieu de la saison 2017, et Kvyat (25 ans), revenu en 2019 après un an d'absence et un parcours en dents de scie entre l'écurie italienne et Red Bull, « ont réalisé de très bonnes performances cette saison », explique le patron de l'écurie, Franz Tost.

« Ils ont prouvé au cours de leurs années en F1 qu'ils étaient très compétitifs, capables d'exploiter le potentiel de leur voiture et de donner de précieux retours d'expérience pour l'améliorer », ajoute-t-il.