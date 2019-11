Soccer : le championnat ukrainien enquête sur un incident raciste

Des séquences du match du Shakhtar contre le Dynamo Kiev, dimanche, montrent l'ailier gauche faire un doigt d'honneur aux spectateurs de la section des amateurs du Dynamo avant d'expédier le ballon dans les tribunes.

Le groupe anti-discrimination FARE Network a expliqué que l'arbitre avait mis en œuvre les deux premières étapes du protocole antiraciste de l'UEFA, soit faire une annonce dans le stade et retirer les joueurs du terrain, sans pour autant passer à la troisième étape, à savoir mettre fin au match.

« Je ne resterai jamais passif après avoir été témoin d'un acte aussi inhumain et méprisable », a écrit Taison sur son compte Instagram, dimanche.

« C'étaient des larmes d'indignation, de rejet et d'impuissance parce que je ne pouvais rien faire à ce moment-là. Mais on nous a appris à être forts et à toujours nous battre. Se battre pour nos droits et pour l'égalité.

« Dans une société raciste, il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste, affirme Taison.

« Nous avons besoin de plus de respect dans le football, nous avons besoin de plus de respect dans le monde », a-t-il écrit.

Taison a disputé huit matchs avec l'équipe nationale brésilienne. Il s'est installé en Ukraine en 2010 avec le Metalist Kharkiv et a rejoint le Shakhtar trois ans plus tard.

La ligue a expliqué qu'elle « regrette profondément » l'incident et a condamné le racisme.