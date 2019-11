Blessé, Milos Raonic renonce aux finales de la Coupe Davis

« Il est très difficile et décevant pour moi de ne pas pouvoir représenter mon pays pour les finales de la Coupe Davis. Les blessures ont fait partie de ma réalité tout au long de l’année et encore maintenant. Je vais prendre le temps nécessaire pour me remettre sur pied afin de préparer mon retour la saison prochaine », a déclaré Raonic.

Le 31e joueur mondial a très peu joué depuis la Coupe Rogers, au mois d’août. Il a dû déclarer forfait pour les Internationaux des États-Unis en raison d’une blessure au muscle fessier.

Il a disputé deux matchs à la Coupe Laver à la mi-septembre avant de subir l’élimination rapidement à Vienne (1er tour) et à Paris-Bercy (2e tour) en octobre.

En son absence à Madrid, le Canada devra s’appuyer sur ses deux jeunes loups, Denis Shapovalov (15e) et Félix Auger-Aliassime (21e).

Schnur, 94e à l’ATP, n’avait d'abord pas été retenu par le capitaine Frank Dancevic. On lui avait préféré Vasek Pospisil (149e), qui connaît de bons moments depuis son retour au jeu après avoir été opéré pour une hernie discale.

Le Canada fait partie du groupe F avec les États-Unis et l’Italie à la Coupe Davis. Les vainqueurs des six groupes, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, atteindront les quarts de finale.

Le Canada amorce son tournoi contre l’Italie le 18 novembre et affrontera les États-Unis le lendemain.

Chacune des rencontres sera constituée de deux matchs de simple et d’un match de double. Tous les duels sont disputés au meilleur des trois manches.