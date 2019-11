Tsitsipas surprend Medvedev aux finales de l'ATP

Le Grec Stefanos Tsitsipas (n o 6) a battu le Russe Daniil Medvedev (n o 4) 7-6 (7/5) et 6-4 aux finales de l'ATP de Londres, lundi, dans un match du groupe Agassi entre deux joueurs invités pour la première fois à ce grand rendez-vous de fin de saison.

La première manche a duré près d'une heure et Tsitsipas a été très solide au service, remportant 97 % des échanges sur sa première balle.

Dans la deuxième manche, le Grec a pu briser le service de son adversaire pour le distancer.

C'était la première victoire de Tsitsipas contre Medvedev.

« C'est l'une des plus dures et l'une des victoires les plus importantes de ma carrière », a réagi Stefanos Tsitsipas.

Il a eu « l'impression de jouer à Athènes » en raison des nombreux drapeaux grecs dans les tribunes.

Les deux joueurs s'étaient déjà affrontés cinq fois avant les finales de l'ATP. Tsitsipas avait offert une meilleure opposition dans les deux derniers matchs.

En avril, à Monte-Carlo, Medvedev l'avait emporté 6-2, 1-6 et 6-4 pour accéder aux quarts de finale, tandis qu'à Shanghai cet automne, le Russe l'avait emporté de justesse 7-6 (7/5) et 7-5 pour passer en finale, se dirigeant ainsi vers son deuxième titre dans un Masters (après Cincinnati).

Avant les finales de l'ATP, Medvedev avait remporté 59 matchs cette année, Tsitsipas en avait gagné 50, le dernier lors du Masters de Paris.

Le Grec avait il y a un an remporté les finales NextGen de l'ATP, tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans.

L'autre rencontre du groupe opposera plus tard lundi le no 1 mondial Rafael Nadal au tenant du titre de ces finales ATP, l'Allemand Alexander Zverev, no 7 au monde.

Affaibli par une blessure abdominale, Nadal risque de souffrir face à l'Allemand qui avait créé la surprise en 2018 en dominant largement Novak Djokovic en finale.

Dans le tournoi de double, en phase qualificative du groupe Myrnyi, les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies ont battu le Néerlandais Jean-Julien Rojer et le Roumain Horia Tecau, 7-6 (7/3), 4-6 et 10-6.