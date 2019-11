Lehner dit non 53 fois aux Leafs, Marner ratera le prochain mois

Les Blackhawks l'ont emporté 5-4, notamment grâce à un Robin Lehner en grande forme qui a stoppé 53 rondelles.

Auston Matthews a préparé chacun des buts des Leafs, qui étaient menés 4-1 après 40 minutes. William Nylander (6e, 7e), deux fois, John Tavares (5e) et Andreas Johnsson (5e) ont trompé la vigilance du portier chicagolais.

Patrick Kane a été la bougie d'allumage des Blackhawks. Il a inscrit deux buts, ses 7e et 8e de la saison, en première période, en plus d'ajouter une passe sur celui de Jonathan Toews (3e). Kirby Dach (2e) et Brandon Saad) ont également marqué pour les vainqueurs.

Marner absent au moins quatre semaines

Les Maple Leafs seront privés des services de l'attaquant Mitch Marner plus longtemps qu'ils ne l'auraient espéré.

L'équipe a annoncé pendant la rencontre que Marner avait subi un test d'imagerie par résonance magnétique pour sa cheville blessée et qu'il devra suspendre ses activités pendant au moins quatre semaines. Son état devra être par la suite réévalué par l'équipe médicale du club.

Marner s'est blessé samedi, quand les Maple Leafs affrontaient les Flyers de Philadelphie, après avoir fait une mauvaise chute sur sa jambe droite lors de la mise en jeu marquant le début de la deuxième période. Il s'est rendu de peine et de misère au banc des Leafs avant de se rendre au vestiaire.

En 18 matchs cette saison, l'attaquant de 22 ans a amassé quatre buts et 14 aides.

L'an dernier, il a mené les Maple Leafs avec une récolte de 94 points en 82 rencontres.