Les Blue Bombers éliminent les champions de la Coupe Grey

Les Blue Bombers prendront maintenant la direction de Regina pour y affronter les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche prochain.

Nic Demski, Darvin Adams et le porteur de ballon Chris Streveler ont inscrit un touché, et Justin Medlock a réussi quatre bottés de précision pour la formation de Winnipeg.

Reggie Begelton a obtenu les deux majeurs des Stampeders, qui ont gagné la coupe Grey l'an dernier, mais qui ne pourront défendre leur titre dans leur stade.

Les Blue Bombers n'ont pas soulevé la coupe Grey depuis 1990.

La troupe manitobaine (11-7) a terminé au 3e rang de la division Ouest, derrière les Roughriders (13-5) et les Stampeders (12-6). Les Eskimos d'Edmonton (8-10) ont profité du croisement pour aller battre les Alouettes à Montréal, plus tôt dimanche, et ils auront maintenant rendez-vous avec les Tiger-Cats de Hamilton lors de la finale de l'Est.

Le quart des Blue Bombers Zach Collaros a complété 11 de ses 21 passes pour des gains aériens de 193 verges et un touché.

Streveler s'était emparé du rôle de partant après que Matt Nichols eut été victime d'une blessure à l'épaule, en août.

Le quart des Stampeders Bo Levi Mitchell était privé de sa cible favorite, le receveur Eric Rogers. Il n'a réussi que 12 de ses 28 passes pour des gains de 116 verges et il a été victime de trois interceptions.