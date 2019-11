Christine Sinclair s'approche du record d'Abby Wambach

Christine Sinclair a réussi le 183 e but de sa carrière internationale dimanche, se rapprochant ainsi à une longueur du record, et le Canada a vaincu la Nouvelle-Zélande 3-0 à son dernier match en 2019.

Il ne manque que deux réussites à Sinclair pour améliorer la marque détenue par Abby Wambach. Elle a touché la cible à 184 occasions sous les couleurs américaines entre 2001 et 2015.

Janine Beckie a marqué les deux autres buts canadiens et Ashley Lawrence a fourni deux aides. La gardienne Stephanie Labbé a égalé le record canadien en une saison en signant son huitième jeu blanc.

Nous avons obtenu le résultat souhaité et c'est très important pour la confiance de l'équipe. Marquer trois buts et obtenir un blanchissage, c'est très satisfaisant. Kenneth Heiner-Moller, entraîneur de l'équipe canadienne de soccer féminin

Sinclair a marqué le premier but du match à la 35e minute sur un coup de tête après un centre de la droite d'Ashley Lawrence.

Beckie a doublé l'avance du Canada à la 64e minute, profitant d'un rebond après un arrêt de la gardienne Erin Nayler sur le tir de Jordyn Huitema. Trois minutes plus tard, Beckie a de nouveau marqué, cette fois sur une passe centrale de Lawrence.

Le Canada a eu d'autres occasions pendant le match. Kadeisha Buchanan a ainsi frappé la barre transversale avec une tête sur un jeu arrêté avant la mi-temps. À quelques minutes de la fin du match, la joueuse de 15 ans Olivia Smith a presque marqué son tout premier but international, mais son tir a raté de peu le filet.

Le Canada a amélioré sa fiche en 2019 à 8 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites en 15 matchs, incluant 10 blanchissages, le deuxième plus haut total en une année pour l'équipe nationale féminine.

Les prochains matchs internationaux du Canada auront lieu en janvier et en février lors du tournoi de qualification olympique féminin de la Concacaf. Le Canada se trouve dans le groupe B et affrontera Saint-Kitts-et-Nevis le 29 janvier, la Jamaïque le 1er février et le Mexique le 4 février.