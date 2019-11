Les Maple Leafs perdent Mitch Marner dans une défaite face aux Flyers

Sean Couturier a inscrit le but décisif en tirs de barrage et les Flyers de Philadelphie ont défait les Maple Leafs de Toronto 3-2, samedi soir.

Le capitaine des Flyers, Claude Giroux, a aussi marqué en fusillade d'un tir frappé fort précis alors que William Nylander a été le seul joueur des Maple Leafs à toucher la cible.

Philippe Myers et Oscar Lindblom ont enfilé l'aiguille en temps réglementaire pour les Flyers, qui ont remporté un troisième match de suite. Brian Elliott a stoppé 38 lancers.

Nylander, grâce à un but et une mention d'assistance, et Travis Dermott ont répliqué pour les Maple Leafs, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin. Auston Matthews a ajouté deux aides alors que Frederik Andersen a effectué 30 arrêts.

Les Maple Leafs ont également perdu les services de leur ailier vedette Mitch Marner. Ce dernier s'est blessé à une cheville tôt en deuxième période en glissant sur le bâton d'un joueur des Flyers et a quitté la rencontre.

« Je ne connais pas la nature [de la blessure], a indiqué l'entraîneur-chef Mike Babcock. Je ne sais pas s'il sera absent pendant des jours, pendant des semaines ou plus longtemps. Ça ne sert à rien de s'étendre là-dessus. »

« Espérons que ce ne soit pas trop grave, a ajouté Dermott. Si nous le perdons, nous perdons un énorme morceau de notre effectif. »

Les Leafs ont indiqué après la rencontre qu'il ne sera pas du voyage à Chicago pour affronter les Blackhawks, dimanche.

Marner a 4 buts et 14 passes en 18 rencontres cette année.