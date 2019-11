Le Canadien maîtrise les Kings après 40 minutes

Shea Weber a inscrit le 100e but en avantage numérique de sa carrière à mi-chemin de la première période. Son tir frappé a heurté le défenseur Matt Roy et la rondelle a bondi dans les airs. Weber s’est alors élancé de nouveau, et la lame de son bâton a fait contact avec le disque à la volée pour le propulser derrière le gardien Jonathan Quick, qui avait blanchi le Tricolore à ses deux dernières visites dans la métropole.

Nate Thompson a doublé l’avance du Tricolore 15 secondes plus tard lorsque Artturi Lehkonen l’a repéré à la gauche de Quick, fin seul. Thompson n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière le gardien, dont le déplacement latéral n’aurait jamais pu être assez rapide. Tomas Tatar a aussi récolté une aide sur la séquence. C’était son 300e point dans la LNH.

Weber a porté la marque à 3-0 d’un autre tir frappé en avantage numérique. À sa première tentative, cette fois. Jonathan Drouin en a profité pour récolter sa deuxième aide de la rencontre, après une remise payante sur l’autre but de Weber.

Les Kings se sont inscrits au pointage en supériorité numérique dès les premières minutes du deuxième engagement. Un espace s’est ouvert directement devant Carey Price et Anze Kopitar s’y est engouffré pour tirer à la réception d’une passe d’Alex Iaffalo.

Le Canadien vise une cinquième victoire en sept matchs.