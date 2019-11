Jesperi Kotkaniemi en attente du feu vert

Kotkaniemi ratera un cinquième match d'affilée puisqu'il n'a toujours pas reçu le feu vert des médecins, affirme Julien. Le Finlandais ne se retrouvait pas dans l'un ou l'autre des quatre trios durant la séance d'entraînement à Brossard, tout comme Jordan Weal.

Tomas Tatar a pour sa part été retiré de la première unité, qui est composée de Phillip Danault et de Brendan Gallagher, pour être remplacé par Jonathan Drouin.

On ne s’attendait pas nécessairement à un changement de trio. Ça fait partie de la game. Des fois, on a besoin d’un petit quelque chose pour créer plus d’étincelles à cinq contre cinq. C’est ce qui est arrivé ce matin, et c’est correct aussi. Phillip Danault, attaquant du Canadien de Montréal

« [Ce sont] deux joueurs un peu différents, les deux ont des habiletés et une bonne vision du jeu, renchérit Danault. Ils ont de la vitesse. C’est un peu similaire, mais des fois un petit changement de trio, ça peut grandement porter fruit. On était rendus là aujourd’hui. »

Critiqué par son instructeur jeudi à Philadelphie après avoir écopé de deux pénalités mineures, Tatar a été placé à la gauche de Nick Suzuki et d'Artturi Lehkonen dans le troisième trio.

« De temps en temps, tu as besoin de ça. Ça fait trois matchs qu’on est ordinaires, on a donc fait des changements [...] On espère que les changements de trios vont nous donner de l’énergie », explique le pilote du Tricolore.

Paul Byron, Max Domi et Joel Armia ont formé le deuxième, tandis que Ryan Poehling, Nate Thompson et Nick Cousins ont constitué le quatrième.

Le défenseur Brett Kulak a de son côté été jumelé à Cale Fleury. La recrue a du coup perdu son partenaire Mike Reilly, qui regardera l'affrontement de la galerie de presse.

Les gardiens Carey Price et Jonathan Quick amorceront la rencontre devant leur filet respectif.

Quick tentera de sortir les siens des bas-fonds du classement dans la Division pacifique. Les Kings ont accumulé 11 points en 16 matchs (5-10-1) et n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers duels.

« On arrive contre les bonnes équipes et on joue du hockey solide. On arrive contre les équipes qui ont un peu plus de misère et on joue moins bien, explique Danault. C’est vraiment un bon défi pour nous ce soir de se mettre dans le rang. Peu importe l’équipe contre qui l'on joue, il faut jouer 60 minutes et avec notre identité. »