Fed Cup : Égalité et matchs à sens unique en lever de rideau de la finale

Mladenovic a offert les commandes à la France d'entrée de jeu en écrasant Alja Tomljanovic 6-1 et 6-1 après 71 minutes de jeu sur le court. Barty s'est chargée de remettre les pendules à l'heure en signant un blanchissage de 6-0 et 6-0 contre Caroline Garcia dans une rencontre qui a duré moins d'une heure.

La première raquette sur le circuit de la WTA estime avoir « joué le meilleur match de tennis de ma vie, je n'aurais pas pu demander un match plus parfait, c'est incroyable ».

« J'ai vraiment bien servi, beaucoup retourné, poursuit Barty. C'est probablement mon meilleur match en retour depuis longtemps. Et surtout, j'ai bien joué les points importants. »

« C'est sûr que subir un score aussi sévère en finale de la Fed Cup, ça blesse, reconnaît Garcia. Vous ne m'avez pas vu dans les cinq minutes après [le match]... La première demi-heure a été difficile. »

Barty et Mladenovic s'affronteront dimanche dans le troisième duel en simple. La Française, qui est classée au 40e échelon mondial, est d'ailleurs l'une des 11 joueuses à avoir battu l'Australienne cette saison, soit en mai au tournoi de Rome.

Je sais qu'elle a les armes pour me gêner, mais je sais aussi que c'était sur une autre surface, à une période de l'année complètement différente, et que j'ai changé et évolué en tant que personne et en tant que joueuse depuis ce match. Et surtout que Kristina est plus à l'aise sur terre battue, mais maintenant on est de retour sur le dur, en Australie.

Ashleigh Barty