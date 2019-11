Nike enquêtera sur les allégations d'harcèlement psychologique à l'Oregon Project

Cain, aujourd'hui âgée de 23 ans, était une jeune prodige promise à un bel avenir sur les longues distances. Elle s'était qualifiée pour la finale du 1500 m des mondiaux d'athlétisme en 2013 à l'âge de 17 ans.

Dans une lettre publiée par le New York Times jeudi, Cain écrit qu'elle avait songé à se suicider en raison des méthodes imposées à l'entraînement par Salazar et les membres d'Oregon Project.

À cause de la pression, elle était devenue « de plus en plus mince », écrit-elle. Elle n'a plus eu de règles pendant trois ans et elle s'est cassé cinq os en raison d'une ostéoporose.

« Ce sont des affirmations très perturbantes qui n'ont jamais été avancées auparavant par Mary [Cain] ou ses parents », a indiqué Nike dans un communiqué, vendredi.

Sur son compte Twitter, Mary Cain a écrit vendredi qu'elle songeait encore, cet été, à retourner dans l'équipe de Salazar: « Peut-être que si je rejoignais l'équipe, je retrouverais ce qui se passait avant. Mais nous devons affronter nos démons d'une manière ou d'une autre. »