La LNH à Prague et à Helsinki en 2020

Les Bruins de Boston, les Predators de Nashville, l'Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus seront les équipes à s'affronter dans la série de trois matchs que la LNH présentera en sol européen en 2020.

Les Bruins et les Predators amorceront leur saison à l'O2 Arena de Prague, en République tchèque, en octobre.

De plus, les Bruins et les Predators concluront leur camp respectif en Allemagne et en Suisse.

Ils joueront chacun un match préparatoire contre une équipe locale. Les Bruins se mesureront à l'Adler de Mannheim, tandis que les Predators croiseront le fer avec le CP Berne.

Plus tard à l'automne, l'Avalanche et les Blue Jackets se retrouveront dans une série de deux rencontres au Hartwall Arena, à Helsinki, en Finlande.

La LNH présentera ainsi des matchs en Europe pour une neuvième année, et une quatrième de suite.

Un total de cinq matchs de saison ont déjà été présentés à l'O2 Arena, tandis que sept rencontres ont eu lieu à l'Hartwall Arena de Helsinki.

Les Sabres de Buffalo et le Lightning de Tampa Bay ont rendez-vous à Stockholm vendredi et samedi. Il s'agit des 27e et 28e matchs de saison de la LNH présentés en Europe.