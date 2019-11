Bilodeau et Ilyushechkina 2es après leur programme court en Chine

Les Canadiens Charlie Bilodeau et Liubov Ilyushechkina ont terminé au 2e rang du programme court des couples à la Coupe de Chine de patinage artistique, vendredi, avec une note de 68,98.

Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han mènent largement la compétition avec 80,90 points.

Leurs compatriotes Cheng Peng et Yang Jin (68,50) sont installés au 3e rang.

Bon départ pour un autre duo canadien

En danse sur glace, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen ont pris le 3e échelon du programme court. Pour leur programme Bonnie et Clyde, ils ont reçu une note de 78,41 points.

« Notre médaille de bronze à Skate America nous a ouvert des portes, nous a même rapprochés, a dit Fournier-Beaudry. C'est notre première Coupe de Chine, et on est contents d'avoir brisé la glace avec un programme qu'on aime bien et qu'on maîtrise. »

Nikolaj Sorensen et Laurence Fournier-Beaudry Photo : Associated Press / Pavel Golovkin

Ce sont les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsapalov qui dominent avec 85,39 points.

Les Américains Madison Chock et Evan Bates (80,34) sont en 2e place.

Le retour de Yan

Dans le concours masculin, l'Albertain Keegan Messing a conclu 5e du programme court avec une note de 76,80. Son compatriote Conrad Orzel, de Toronto, est 10e (72,22).

Le Chinois Yan Han a pris la tête de la compétition. Patinant sur l'air de la chanson A Thousand Years, il a réussi un triple axel, une combinaison triple flip-triple boucle piquée et un triple lutz. Ce qui lui a valu 86,46 points.

« Je veux tenir ma promesse, car j'avais dit que je voulais revenir au plus haut niveau, a dit Yan. Mon programme court n'était pas parfait, j'ai fait quelques petites erreurs, mais j'ai été heureux de l'accueil des juges et du public. »

Le double médaillé de bronze aux Championnats du monde, le Chinois Boyang Jin (85,43), a terminé au 2e rang malgré une chute sur le premier quadruple lutz de son programme First Light.

« Je n'ai pas montré ce que j'arrive à faire à l'entraînement », a-t-il dit.

L'Italien Matteo Rizzo a pris la 3e place (81,72), le meilleur résultat de sa saison. Et ce malgré une grosse erreur dans la deuxième partie de son programme.

Dans le concours féminin, la médaillée d'argent aux Championnats du monde, la Russe Anna Shcherbakova, a obtenu la meilleure note du programme court (73,51).

Elle a devancé la Japonaise Satoko Miyahara (68,91) et l'Américaine Amber Glenn (67,69). Aucune Canadienne n'est inscrite à la compétition.

Les programmes libres dans tous les concours seront disputés samedi.