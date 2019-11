Finales de l'ATP : Rafael Nadal y va au jour le jour

Le numéro un mondial espagnol a mentionné vendredi qu'il garde l'espoir de remporter ses premières finales de l'ATP. Mais il ne peut toujours pas confirmer sa participation en raison de sa blessure qui l'a contraint à l'abandon au Masters de Paris-Bercy.

« J'avance au jour le jour après ce qui est arrivé à Paris, a admis l'Espagnol lors d'une rencontre de presse à deux jours du début de la compétition.

« Je ne vais pas vous mentir, je suis confiant sur le fait que cela peut bien se passer, mais j'ai aussi un petit doute que ça se passe mal parce que ça s'est passé à Paris. Et ça ne fait pas longtemps. »

Rafael Nadal avait déclaré forfait quelques minutes avant sa demi-finale face au Canadien Denis Shapovalov à Paris. Des examens médicaux ont révélé une petite élongation abdominale qui le gêne surtout pour servir.

« Hier (jeudi), j'ai servi, mais très lentement. Je vais forcer un peu. Et si je me sens bien, on ira en augmentant », a expliqué celui qui a toutefois assuré ne ressentir « aucune douleur ».

Rafael Nadal Photo : Getty Images / Jewel Samad

« Il faudra voir quand je pourrai servir à 100 %. Ce ne sera certainement pas pour demain, mais on verra comment je réagis », a-t-il poursuivi.

« On va faire les choses de façon la plus prudente possible pour essayer d'arriver à être prêt pour lundi », a-t-il conclu.

Rafael Nadal est dans le groupe Agassi, avec le tenant du titre, l'Allemand Alexander Zverev, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Daniil Medvedev.

Novak Djokovic mènera le groupe Borg avec le Suisse Roger Federer, l'Autrichien Dominic Thiem et l'Italien Matteo Berrettini.

Nadal essaiera de défendre en fin d'année la place de numéro un mondial ravie à Djokovic.

Finir l'année au premier rang est « l'un des deux plus grands succès qu'on peut avoir dans ce sport avec gagner en grand chelem, a-t-il souligné. C'est tout en haut de ma liste d'objectifs ».