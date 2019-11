Marathon de Montréal : retour d'Eddy Afram et de Mario Blain à la direction

Les deux dirigeants ont déjà fait partie de l'organisation dans le passé, soit de 2012 à 2018 dans le cas d'Afram. Quant à Blain, il a occupé le poste dans lequel il a été embauché jeudi lors de 24 éditions de l'événement entre 1983 et 2018.

Pour nous, le retour d’Eddy et de Mario au Marathon international Oasis de Montréal est une excellente nouvelle. Nous sommes très contents de les compter parmi nous et de pouvoir nous appuyer sur leur vaste expérience. Ils ont contribué de près aux succès des meilleures années du marathon. Il ne fait aucun doute qu’ils sauront créer de nouveau une expérience hors du commun pour les athlètes et mettre de l’avant Montréal, tout en attirant des coureurs de partout à travers le monde. »

Elizabeth O’Brien, directrice générale, Amérique du Nord, d'IRONMAN Group