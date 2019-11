Alex Morgan veut être aux Jeux olympiques de Tokyo après son accouchement

« J’espère retourner sur le terrain le plus tôt possible, a déclaré l’attaquante championne du monde en 2015 et 2019 et championne olympique en 2012 au USA Today. Après avoir donné naissance à un bébé en bonne santé, je veux retrouver mon équipe nationale et jouer à Tokyo.

« Il y a tellement de femmes qui ont pu revenir à la compétition après leur grossesse et qui continuent à avoir une famille épanouie tout en pratiquant le sport qu’elles aiment au plus haut niveau », a ajouté Morgan, qui inaugurait un terrain de soccer à Gardena, en banlieue sud de Los Angeles.

La vedette du Pride d’Orlando est également revenue sur le procès intenté par les joueuses de l’équipe américaine contre la fédération, où elles demandent à être payées autant que les hommes. La date du procès est fixée au 5 mai, mais Alex Morgan espère que l’affaire sera réglée auparavant à l’amiable.

« Il se passe beaucoup de choses en coulisses, a-t-elle assuré. Il y a eu beaucoup de progrès. Mais nous continuerons à nous battre pour ce qui est juste et pour ce que nous méritons, et nous allons encore dire la même chose. »