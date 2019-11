La Diamond League veut jazzer son produit, et laisse tomber des épreuves

Ces épreuves, jugées moins télégéniques, pourraient toutefois faire partie du programme de certaines étapes, mais elles ne feront pas partie des finales de l'IAAF le 11 septembre à Zurich.

De plus, l'IAAF a décidé de suspendre en 2020 la présentation de l'épreuve du 200 m en raison des calendriers déjà chargés des vedettes de l'athlétisme en cette année olympique.

La saison 2020 de la Diamond League sera composée de 14 étapes.

Selon le journal français L'Équipe, le 200 m et le 3000 m steeple seront au programme masculin de cinq étapes et au programme féminin de cinq étapes.

Le triple saut et le disque ne seront présentés qu'une fois pour les hommes et une fois pour les femmes.

« Nous voulons des événements plus denses et plus rythmés, a dit le président de l'IAAF Sebastian Coe. Une saison globalement plus intéressante à présenter par les diffuseurs et à regarder par les amateurs. »

Le format souhaité par l'IAAF est de 90 minutes. Pour plaire aux chaînes de télévision.

Les athlètes spécialisés dans le lancer du disque, le triple et le steeple pourront participer aux épreuves dans le nouveau circuit continental, juste en dessous de la Diamond League.

« Nous comprenons la déception des athlètes dont les disciplines ne font pas partie du programme 2020 », a tenu à dire Sebastian Coe.

Parmi les athlètes du Canada qui seront touchés par cette mesure: