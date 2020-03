Toujours passionné de hockey, Matthew Lombardi forme la prochaine génération

Lombardi a élu domicile aux quatre coins de l'Amérique du Nord durant son passage dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a également défendu les couleurs de trois équipes dans la Ligue américaine et a même goûté à l'expérience du hockey suisse avant d'accrocher ses épaulières.

L'ancien joueur de centre a déposé ses valises dans trois pays, trois provinces canadiennes et six états américains de 2002 à 2016, au terme d'un brillant séjour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Il allait donc de soi pour la famille Lombardi d'opter pour la stabilité lorsque la carrière du principal intéressé arriverait à échéance. Le plan a été suivi à la lettre.

Au début, quand j’ai pris la décision d’arrêter, je me questionnais un peu sur ce que j’allais faire, confie-t-il. J’ai une jeune famille avec deux enfants, des filles de 11 et 9 ans, je suis donc très occupé avec elles. J’ai le temps pour participer à toutes leurs activités et de m’impliquer avec elles à 100 %.

Matthew Lombardi a été échangé aux Coyotes de Phoenix à deux occasions, d'abord en 2009, puis en 2013. Photo : Getty Images / Jim McIsaac

Ne voulant plus quitter les siens pour de longues périodes de temps, le Québécois a choisi son patelin pour mettre sur pied un programme de hockey scolaire au Collège Bourget, en Montérégie, qui se rapproche de la formule prep school.

J’aime être chez moi, j’ai bougé beaucoup dans ma carrière. Quand j’y réfléchis et que je regarde mes enfants, je me dis que je veux de la stabilité pour elles [...] Je ne voulais plus déménager. Le projet m’intriguait et m’excitait parce que c’est à côté de chez moi, je ne voyage pas trop, je peux tout faire dans ma cour arrière comme on dit. Pour le moment, c’est la stabilité, et j’aime bien ça. Matthew Lombardi

Lombardi se souvient trop bien de ses nombreux déménagements et des conséquences qui en découlaient pour ses proches, et il n'a plus envie de répéter l'expérience. Du moins, pas de sitôt.

C’est toujours plus dur pour le reste de la famille puisqu'elle s’installe dans une ville, commence à connaître du monde, se sent bien… mais doit recommencer à zéro. Je trouvais toujours que c’était plus difficile pour ma femme et les enfants, surtout quand elles vieillissent et que l’école entre en ligne de compte.

Le natif de Hudson, situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Rigaud, porte les chapeaux de codirecteur du programme et directeur du développement dans cette récente aventure qui comptait une équipe masculine U18 pendant le calendrier 2019-2020.

[C'est] vraiment une belle occasion pour les jeunes d’apprendre et d’être comme un étudiant-athlète, explique l'homme de 37 ans. L’idée, c’est de grossir et d’avoir plusieurs équipes de différents âges, des équipes féminines. C’est un beau projet à long terme qui ne se fait pas du jour au lendemain.

La feuille de route de Matthew Lombardi Trois titres de la Coupe Spengler (2013, 2014, 2015)

Médaillé d'or et d'argent au Championnat mondial (2007, 2009)

Repêché deux fois dans la LNH (215e en 2000, 90e en 2003)

Matthew Lombardi est actionnaire chez les Tigres de Victoriaville depuis 2009. Photo : Les Tigres de Victoriaville / Denis Morin

Le tigre tatoué sur le cœur

Le finaliste de la Coupe Stanley 2004, avec les Flames de Calgary, a également conservé ses actions avec les Tigres de Victoriaville, acquises en 2009 lorsqu'il évoluait dans le circuit Bettman. Il se plaît à se remémorer ses années dans la région centricoise, bénéfiques d'un point de vue personnel tant sur la patinoire que sur le plan humain.

L'équipe qui a accueilli Lombardi dans ses rangs pendant son stage dans la LHJMQ, de 1998 à 2002, lui permet de renouer avec d'anciens coéquipiers, notamment l'entraîneur-chef Louis Robitaille et son adjoint Carl Mallette. Il s'agit en quelque sorte de retrouvailles, c'est le fun , dit-il avec bonheur.

J’embarque sur la glace avec les Tigres quand je peux, mais je ne suis pas un entraîneur. Je suis juste là pour supporter, pour aider les jeunes dans leur développement et donner un peu de mon expérience. Pour le Collège Bourget, c’est la même chose, mais j’embarque sur la glace pas mal tous les jours durant la semaine.

Le hockey junior, c’est de beaux souvenirs, ça a été une école pour moi, et c’est pour ça que je suis devenu actionnaire : pour redonner parce que j’ai tellement reçu. On m’a préparé pour la suite, pour ma carrière. J’ai apprécié ces moments et j’apprécie encore le stage junior, les jeunes qui font partie de notre organisation. Matthew Lombardi

Le hockey, ce n’est pas juste de faire la Ligue nationale ou d’en faire une carrière. Ce n’est vraiment pas que ça, il y a beaucoup plus. C’est une préparation pour la vie d’adultes, insiste Lombardi. Tu apprends tellement durant cette courte période, c’est quatre ans de notre vie. Ce n’est pas beaucoup finalement!