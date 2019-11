Les Lions congédient leur entraîneur-chef DeVone Claybrooks

Les Lions ont montré une fiche de 5 victoires contre 13 défaites pour conclure la saison au 5e et dernier rang de la Division ouest. Il s'agit d'un recul de quatre gains par comparaison avec la campagne 2018 et de leur pire fiche en 23 ans.

« La dernière saison a été éprouvante. Nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés en 2019. Et avant tout, nous n’avons pas répondu aux attentes de nos détenteurs d’abonnements de saison, de nos supporteurs et de nos partenaires », affirme le directeur général Ed Hervey dans un communiqué.

Nous remercions DeVone pour son temps et pour son dévouement, et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite des choses. Cette décision a été difficile à prendre, mais nous allons continuer de faire tout en notre possible pour atteindre et dépasser les normes auxquelles nous nous sommes engagés au sein de notre organisation.

Ed Hervey, directeur général des Lions de la Colombie-Britannique