La première championne olympique de boxe, soucieuse de sa santé, prend sa retraite

Dans une lettre ouverte publiée dans son quotidien local, le Yorkshire Evening Post, l'athlète britannique de 37 ans a expliqué qu'elle avait choisi de suivre les recommandations des médecins. Ils l'ont prévenue que sa vue pourrait définitivement être endommagée si elle continuait à boxer.

« On m'a dit que tout nouvel impact sur mon oeil entraînerait très probablement des dommages irréparables et une perte de vision permanente. Raccrocher les gants a été une décision difficile, mais je ne me suis jamais sentie aussi chanceuse, et je suis fière du chemin parcouru par ce sport », a déclaré Adams, considérée comme une des pionnières de la boxe féminine.

Après ses titres olympiques chez les moins de 51 kg à Londres et à Rio, elle s'était lancée dans une carrière professionnelle couronnée de succès.

Dans les 18 mois qui ont suivi, Adams (5-0-1, 3 K.-0.) avait également mis la main sur la ceinture mondiale vacante de la World Boxing Organisation (WBO).

« Un rêve devenu réalité », selon la boxeuse de Leeds, qui n'a pas été sans conséquence pour sa santé et sa vue.

Du coup, Nicola Adams renonce à l'espoir de remporter une troisième médaille d'or olympique l'été prochain à Tokyo.