Saison terminée pour Antony Auclair avec les Buccaneers

L'ancien porte-couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval est tombé au combat dimanche à Seattle. Les Seahawks ont défait les Buccaneers 40-34 en prolongation.

« Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont plus courageux qu'Antony Auclair. Il s'est infligé sa blessure durant la première demie du match, et a continué à jouer pour aider son équipe à tenter d'empocher la victoire. Aussi dur soit-il, il sera de retour plus fort que jamais », a écrit son agent Sasha Ghavami sur Twitter.

Déjà aux prises avec des difficultés à courir avec le ballon, les Buccaneers ne pourront plus compter sur Auclair pour faciliter la tâche des demis offensifs Peyton Barber et Ronald Jones II.

L'équipe floridienne franchit en moyenne 3,8 verges par portée et pointe au 23e rang du circuit Goodell, à égalité avec les Steelers de Pittsburgh.

Auclair a participé à tous les matchs des siens durant la première moitié du calendrier. Il a amorcé cinq des huit rencontres de sa formation, dont les deux dernières.

Celui qui est principalement utilisé comme sixième joueur de ligne offensive en raison de ses aptitudes à bloquer a réussi un attrapé pour un gain de 11 verges cette saison. Il joue également dans les unités spéciales.

Peyton Barber (no 25) et Antony Auclair (no 82) Photo : Getty Images / Streeter Lecka

Auclair s'est amené à Tampa Bay à la fin du mois d'avril 2017 à titre de joueur autonome non repêché. Il s'était entendu avec les Buccaneers quelques heures après que le rideau soit tombé sur l'encan annuel de la NFL.

L'imposant athlète de 26 ans compte 10 réceptions en trois campagnes dans le circuit Goodell pour un total de 84 verges. Il n'a pas marqué de touché en 32 matchs.

Auclair est le deuxième représentant de la Belle Province à s'infliger une blessure dans une courte période de temps, après le garde Laurent Duvernay-Tardif.

Le membre des Chiefs de Kansas City, sur le carreau depuis le 28 octobre, a jusqu'ici raté un affrontement, dimanche contre les Vikings du Minnesota, en raison de douleurs à une cheville.

Défaits lors de leurs quatre précédents duels, les Buccaneers (2-6-0) chercheront dimanche prochain à mettre un frein à leur série de revers lorsqu'ils accueilleront les Cardinals de l'Arizona (3-5-1).

Il s'agira de retrouvailles pour l'entraîneur-chef Bruce Arians, qui a dirigé les Cardinals de 2013 à 2017 avant d'annoncer sa retraite. Il est revenu sur sa décision au début de l'année. Les Buccaneers lui ont consenti un contrat de quatre ans.