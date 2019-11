Du haut de ses 1200 matchs d’expérience, Claude Julien vous contemple

Ne vous en faites pas pour la référence littéraire, nous avons aussi eu besoin de nous rafraîchir la mémoire avant de l’employer à bon escient.

Dans une éclatante victoire contre son ancienne équipe, l’entraîneur a décidé de réunir ses deux défenseurs les plus robustes, Shea Weber et Ben Chiarot, pour contrer le meilleur trio de la Ligue nationale depuis le début de l’année : celui composé par Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak.

Cette possibilité a toujours existé, Julien avait été très clair à ce sujet dès le mois de septembre. Mais comme personne n’avait posé la question après l’entraînement matinal, un peu tout le monde a été pris par surprise, possiblement Bruce Cassidy lui-même, l’entraîneur des Bruins.

Chiarot et Weber avaient obtenu seulement 10 minutes de temps de glace ensemble à cinq contre cinq avant le duel contre les Bruins. Des secondes grappillées ici et là après un désavantage numérique, par exemple, ou en raison de changements brouillons en deuxième période lorsque le banc de l’équipe est bien loin.

Pourtant, dans une ligue toujours plus axée sur la vitesse, face à un trio époustouflant, étourdissant, des plus explosifs, la relative lenteur des deux gaillards pouvait devenir une source d’inquiétudes.

L’idée, ici, était vraiment d’évoluer en unité de cinq joueurs. De leurs 21 minutes jouées à égalité numérique, Weber et Chiarot en ont passé 13 en compagnie du trio de Phillip Danault, Brendan Gallagher et Tomas Tatar.

La modification s’est avérée un coup de génie contre le trio de l’heure qui totalise 74 points en 15 matchs. Mystifiés par la confrontation, les trois hommes ont dirigé un seul tir sur Carey Price à cinq contre cinq. Un seul.

On s’est dit qu’on pouvait mettre de gros gabarits et un peu plus de combativité. Le trio de Danault l’avait affronté l’an dernier. On voulait leur rendre la vie difficile. Il faut leur donner crédit. Claude Julien à propos de la confrontation Danault-Bergeron

« Ben (Chiarot) a eu une période d’adaptation avec nous. Il a eu quelques matchs difficiles au début, mais il y arrive présentement. Il commence à comprendre notre jeu d’équipe et il joue vraiment mieux. Ce soir, c’était un de ces solides matchs », a-t-il ajouté.

Chiarot a joué près de 10 minutes au cours de la seule troisième période pour un temps de jeu total de 23 min 13 s. Il a inscrit le but gagnant, a ajouté une passe, mais surtout, à l’instar de Weber, il a forcé ses rivaux à jouer en périphérie.

Julien n’aime pas adapter son style, sa façon de diriger à l’adversaire, préférant que celui-ci se contorsionne. Pourtant, c’est précisément ce qu’il a fait mardi soir.

Quoiqu’en dise Chiarot.

« Tu peux changer de partenaire ou d’adversaires, mais ça ne veut pas dire que tu vas changer ton style de jeu pour autant. Parce que Shea et moi sommes sur la glace, ça ne veut pas dire qu’on fait quelque chose de complètement différent. On joue quand même notre système, on joue quand même de façon agressive », a dit le grand défenseur.

Il poursuit : « On a fait ce qu’on fait de mieux : rester en arrière, relancer l’attaque le plus rapidement possible, placer des rondelles au filet. Leur laisser des tirs de l’extérieur et ne pas les laisser s’approcher de Price. »

Mete se faufile

Le corollaire de cette décision hardie a été de devoir placer Victor Mete avec Jeff Petry. Encore là, abstraction faite des 16 cm de différence de taille, ce sont deux arrières au profil semblable qui se sont retrouvés côte à côte. Un risque? Quel risque?

Petry est resté dominant et Mete a pris son envol. Le petit Ontarien de 1,75 m a marqué deux buts, le double de la production de toute sa carrière, a tenté sept tirs au filet et se portait constamment à l’attaque. Peut-être trop, dira-t-il une fois détendu dans le vestiaire.

Victor Mete Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

« Nous sommes tous les deux davantage tournés vers l’attaque. On se comprenait bien. Pour mon premier but, on était tous les deux rendus plus bas que les points de mises au jeu. Si le tir avait été bloqué, on aurait été dans le pétrin », a lancé Mete.

Mais il n’a pas été bloqué, il a déjoué Tuukka Rask, auteur de sa pire partition de la saison.

Clairement, l’entraîneur entretenait des réticences à l’idée d’envoyer le numéro 53 affronter Bergeron.

« Ça peut être difficile pour lui de défendre contre de gros trios même s’il patine bien, même s’il bouge bien la rondelle. Il faut être capable de s’ajuster », a fait valoir Julien.

Tiens, tiens, voilà qui détonne un brin. Mais un brin seulement. Parce que si l’entraîneur a clairement composé des duos sur mesure pour museler les Bruins, ils sont demeurés fidèles à la marque de commerce du CH depuis plus d’un an : vitesse pure, transition et contre-attaque.

Soustrait de la meilleure compétition, avec des responsabilités défensives diminuées, Mete a été une menace constante sur la glace. Une expérience à renouveler à l’occasion?

Julien a de bonnes cartes en main. Il s’agit de savoir quand les abattre.

« C’est la décision du coach » - Claude Julien

Malgré son remaniement et la performance impeccable du trio de Phillip Danault, le Tricolore a perdu trois avances. En dépit du mutisme de la bande à Bergeron, le CH a failli perdre, donnant un aperçu des ressources des Oursons.

Le tout s’est joué sur une décision de Claude Julien. Boston a pris l’avance 5-4 grâce à Charlie Coyle, mais le pilote montréalais a joué son va-tout en contestant le but pour cause de hors-jeu. S’il avait perdu cet autre pari, les Bruins auraient évidemment conservé leur avance, mais aussi bénéficié d’un avantage numérique.

La reprise sur l’écran géant n’était pas concluante. Le jeu était tellement serré. La tension a enveloppé le Centre Bell. Le match allait se jouer sur la séquence.

Bruins 4 - Canadien 5 : les commentaires d'après-match

La radio était quand même assez silencieuse ce soir. Il n’y a pas personne qui voulait se prononcer trop, trop. Claude Julien

« Ils nous ont gelé la séquence où la rondelle touchait encore à la ligne bleue et les patins avaient traversé. Le momentum était en faveur de Boston à ce moment-là. C’est sûr que si on ne gagne pas, ils ont un but d’avance et un jeu de puissance, ça aurait pu aller de leur côté. Heureusement, c’est allé du nôtre. Quand c’est proche comme ce soir, c’est la décision du coach », a-t-il conclu.

Dans ce domaine comme dans tous les autres, Julien a remporté la mise.

C’est ici que nous sommes tentés de faire un parallèle avec Midas. Mais ça fera pour cette fois, les références obscures.

Julien n'a pas simplement parié à l'aveuglette, il a compté les cartes. Contrairement au casino, il est permis de le faire au hockey. Et 1200 matchs plus tard, on a certainement un as ou deux dans sa manche.

En rafale

Trois joueurs du Canadien sont tour à tour allés se faire examiner au vestiaire pendant le match en raison de jeux qui ont mal tourné. Ryan Poehling a reçu une rondelle au visage, Jeff Petry a semblé se blesser à une jambe dans un faux mouvement et Brendan Gallagher a bloqué un tir avec sa main. Le même Gallagher qui s’est fait reconstruire deux fois la main après avoir été atteint par un lancer.

Frustré, le jeune homme a fracassé son bâton de sa main valide en se rendant au vestiaire. Plus de peur que de mal toutefois, tous trois ont terminé la rencontre.

Paul Byron a enfilé son premier but de la campagne. Bien qu’il ait refusé de parler de ses exploits personnels, l’adjoint au capitaine dormira certainement mieux dans les prochains jours. Un marqueur de 20 buts toujours blanchi après 14 matchs en début de campagne, ça ne paraît jamais bien.

« Il a un départ peut-être un peu lent à sa saison, mais on connaît ses atouts. C’était un gros match ce soir et il s’est présenté. C’est un des joueurs sur qui on compte beaucoup », a simplement rappelé son entraîneur.

Pas particulièrement friand des marques de reconnaissance à son endroit, Julien a par contre apprécié l’élégance des partisans qui, pour la grande majorité, ont applaudi Zdeno Chara lorsqu’on lui a rendu un bref hommage à l’écran géant.

Le capitaine des Bruins a disputé le 1500e match de sa carrière à Montréal. On aurait pu s’attendre à un autre genre d’accueil étant donné la longue histoire entre les deux camps. Les vieilles rancoeurs ont été mises de côté l’espace d’un soir.

« Je dois donner le crédit à nos fans. Quand j’étais de l’autre côté, l’incident avec Pacioretty… Je sais, je peux le dire ici en étant avec Montréal, il n’a jamais eu d’intention de blesser le joueur, ce n’est pas son style, c’est un accident malheureux. Mais il n’était pas aimé ici. La grande classe de nos partisans de l’avoir applaudi. Ça en dit beaucoup sur nos vrais partisans », a insisté l’entraîneur.