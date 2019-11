Avantage Canadien après une période contre les Bruins

Le Tricolore a repoussé les visiteurs dans leur territoire en début de rencontre et a été récompensé lorsque Victor Mete a touché la cible. Une passe de Jeff Petry a frappé le patin de Joel Armia devant le filet, et Mete s’est avancé pour marquer son deuxième but de la saison.

Mais l’infériorité numérique est encore venue hanter le Canadien. Les Bruins n’ont eu besoin que de cinq secondes, pendant une punition à Mete, pour s’inscrire au tableau avec un tir du meilleur buteur de la LNH, David Pastrnak, dès la réception d’une remise de Torey Krug.

Tomas Tatar a redonné l’avance au Canadien moins de deux minutes plus tard. Le Slovaque a savamment accepté une passe de Brendan Gallagher à la ligne bleue et se présenter presque seul devant Tuukka Rask, qu’il a battu d’un tir à sa gauche.

Le pointage est rapidement passé à 3-1 lorsque Paul Byron, enfin, a inscrit son premier but de la saison.

Les Bruins ont cru avoir fait avorter une entrée de zone d’Artturi Lehkonen, mais Byron a surgi pour récupérer la rondelle avant qu’elle quitte le territoire. Le défenseur Brandon Carlo a laissé la porte ouverte au no 41 du Tricolore, qui s’est avancé vers Rask pour le déjouer entre les jambières.

Le Canadien a rendu hommage à mi-chemin de la période au défenseur des Bruins Zdeno Chara, qui dispute son 1500e match dans la LNH. Claude Julien dirige pour sa part son 1200e match dans le circuit.