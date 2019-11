Après l'indifférence, Montréal retombe en amour avec les Alouettes

L'assistance moyenne aux matchs a chuté de 7500 partisans depuis la dernière conquête en 2010.

Il n'est pas facile de passer le flambeau quand une équipe n’a pas participé aux matchs éliminatoires depuis cinq ans et n’a pas atteint la finale depuis neuf ans.

Les Alouettes n’ont plus que trois joueurs qui étaient là lors du dernier match éliminatoire de l’équipe en 2014 : John Bowman, Kristian Matte et Martin Bédard.

Ils sont aussi les survivants de la dernière Coupe Grey montréalaise.

Photo : The Canadian Press

À ce groupe très sélect, on peut ajouter Luc Brodeur-Jourdain, qui est passé directement du terrain aux lignes de côté quand il a annoncé sa retraite après quelques matchs cette saison pour ensuite devenir adjoint à l’entraîneur de la ligne offensive.

Radio-Canada Sports a réuni Brodeur-Jourdain et un des nouveaux leaders de l’équipe, Hénoc Muamba, pour jaser du « bon vieux temps ».

Ensemble, ils ont regardé des images des défilés de la Coupe Grey dans les rues de Montréal.

Luc Brodeur-Jourdain en est encore très ému.

« Je me souviens du frisson que j'ai ressenti quand je suis monté sur le char allégorique et qu'on tourne sur Sainte-Catherine. », se souvient-il.

« LBJ » montre son bras à Muamba pour lui indiquer qu'il en a encore la chair de poule, presque 10 ans plus tard.

Après avoir gagné la Coupe Grey à ses deux premières saisons avec les Alouettes, il a vécu la descente aux enfers de l’équipe.

Les Montréalais, qui à une certaine époque auraient pu hériter du surnom des Expos, « Nos Z'Amours », ont amorcé une longue traversée vers l’indifférence.

La ville de Montréal est souvent définie comme une ville de hockey et de champions. Non, c'est une ville d'amour. Quand t'aimes… Des fois, t’aimes pas non plus…

Luc Brodeur-Jourdain