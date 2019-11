Claude Julien dirigera contre les Bruins son 1200e match dans la LNH

Après la séance d’entraînement de lundi, celui qui en sera à une 362e rencontre derrière le banc du Canadien a tenté de minimiser l’importance du moment.

« Je ne suis pas une personne qui passe beaucoup de temps à regarder ces chiffres-là. Mais ça a passé vite. Je ne me sens pas comme si j’avais 1200 matchs », a d’abord indiqué le Franco-Ontarien de 59 ans.

Il a ensuite ajouté qu’il se sentait chanceux d’être encore capable de pratiquer sa profession dans la LNH.

Je vais vous dire honnêtement que quand tu dures aussi longtemps que ça, c’est parce que tu es entouré de bonnes personnes. Tes adjoints, même les joueurs, jouent un gros rôle dans le succès d’un coach. Il faut que ces choses-là tombent en place. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien

Il ne veut pas non plus accorder plus d’importance qu’il ne faut au fait qu’il franchira le plateau des 1200 matchs contre les Bruins.

« Je suis un petit peu indifférent à ça. C’est sûr que le fait que ce soit les deux équipes, les deux organisations avec qui j’ai passé le plus de temps, c’est sûr que ça fait peut-être une histoire un peu plus attrayante. Mais ça ne change pas grand-chose pour moi », a-t-il dit.

1200 matchs comme entraîneur dans la LNH : Claude Julien sera le 19e à atteindre ce plateau;

six entraîneurs encore en fonction l'ont fait avant lui : Joel Quenneville (1650), Barry Trotz (1619), Paul Maurice (1544), Mike Babcock (1293), John Tortorella (1271) et Alain Vigneault (1229).

Julien en est à un deuxième séjour à Montréal. Il a d’abord dirigé l’équipe du milieu de la saison 2002-2003 jusqu’à son congédiement à la mi-saison en 2005-2006.

Après un court séjour d'un an à la barre des Devils du New Jersey en 2006-2007, il s’est ensuite joint aux Bruins de Boston, qu’il a menés à la conquête de la Coupe Stanley en 2011.

Claude Julien a gagné la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Il a été remercié par les Bruins en février 2017. Une semaine plus tard, il était embauché par Marc Bergevin et succédait à Michel Therrien (Nouvelle fenêtre) .

Il vient d’entamer la troisième année d’un pacte de cinq ans avec le CH. Sous sa férule, l'équipe n’a participé aux séries éliminatoires qu’une fois (elle a perdu au 1er tour en 2017) au cours des trois dernières années.