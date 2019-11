Guerrero fils boudé pour le titre de recrue de l'année

Associated Press

Malgré 15 circuits et 69 points, Vladimir Guerrero fils n'a pas été retenu par le baseball majeur pour le titre de recrue de l'année dans l'Américaine.

La lutte se fera plutôt entre le frappeur désigné Yordan Alvarez, des Astros de Houston, le deuxième-but Brandon Lowe, des Rays de Tampa Bay, et le lanceur John Means, des Orioles de Baltimore.

Dans la Ligue nationale, le premier-but Pete Alonso, des Mets, le lanceur Mike Soroka, des Braves d'Atlanta, et l’inter Fernando Tatís fils, des Padres de San Diego, sont les heureux élus.

Le voltigeur Mike Trout, des Angels de Los Angeles, le joueur de troisième but Alex Bregman, des Astros de Houston, et l'arrêt-court Marcus Semien, des Athletics d'Oakland, sont les finalistes pour l'obtention du titre de joueur le plus utile de la Ligue américaine.

Trout tente de remporter cet honneur pour une troisième fois, après avoir gagné en 2014 et en 2016. Il avait terminé deuxième en 2012, 2013, 2015 et 2018.

Le joueur de troisième but Anthony Rendo, des Nationals de Washington, le voltigeur Cody Bellinger, des Dodgers de Los Angeles, et le voltigeur des Christian Yelich, Brewers de Milwaukee, sont en nomination dans la Ligue nationale.

L'an dernier, Yelich avait été nommé le joueur le plus utile de la Nationale après avoir obtenu 29 des 30 votes de première place.

Les lanceurs des Astros Gerrit Cole et Justin Verlander sont, quant à eux, finalistes pour l'obtention du trophée Cy-Young de l'Américaine, en compagnie de Charlie Morton des Rays de Tampa Bay.

Verlander a reçu ce trophée en 2011, avec les Tigers de Détroit, quand il avait aussi été nommé le joueur le plus utile de l'Américaine.

Jacob deGrom, des Mets de New York, est finaliste pour le Cy-Young dans la Nationale après avoir reçu 29 des 30 votes de première place en 2018. Il sera en compétition avec Max Scherzer, des Nationals, et Hyun-Jin Ryu, des Dodgers.

Aaron Boone, des Yankees de New York, Rocco Baldelli, des Twins du Minnesota, et Kevin Cash, des Rays, sont en nomination au titre de gérant de l'année dans l'Américaine. De son côté, Brian Snitker, des Braves d'Atlanta, tentera d'être nommé le gérant de l'année dans la Nationale pour une deuxième année de suite. Craig Counsell, des Brewers, et Mike Shildt, des Cardinals de St. Louis, sont les autres finalistes.