Repos et rééducation au menu de Bianca Andreescu

Sylvain Bruneau, l'entraîneur d'Andreescu, espère que la blessure ne retardera pas le programme d'entraînement en prévision de 2020.

« Nous rencontrons quelques médecins et il semble qu'elle aura besoin d'un peu de repos et de rééducation, a déclaré Bruneau lorsque joint à Montréal, lundi. Mais nous espérons que tout sera sous contrôle et que ça ne sera pas trop sérieux. C'est ce que nous souhaitons. »

L’Ontarienne de 19 ans a amorcé le tournoi à Shenzhen, en Chine, avec une défaite contre Simona Halep avant de se blesser au genou en s'étirant pour retourner un service dès le troisième jeu contre Karolina Pliskova mercredi.

Après des traitements, elle est retournée sur le court, le genou protégé par du ruban adhésif, et a perdu la manche initiale 6-3 avant de se retirer. Lors d'une visite de Bruneau sur le court pendant le match, Andreescu lui a dit avoir entendu un craquement avant d'ajouter qu'elle ne pouvait fléchir son genou à cause du bandage.

Le lendemain, Andreescu a déclaré que les résultats d'un examen d'imagerie par résonance magnétique l'ont convaincue de se retirer du tournoi réservé aux huit meilleures joueuses de la saison. Elle n'a pas donné de détails sur ce que les examens ont permis de découvrir et Bruneau n'a pas voulu en dire plus.

Bianca Andreescu embrasse le trophée remis à la gagnante des Internationaux des États-Unis, samedi, à New York. Photo : Getty Images / Elsa

La blessure a mis un terme de façon décevante à une remarquable saison couronnée par trois titres majeurs à Indian Wells, à la Coupe Rogers à Toronto et aux Internationaux des États-Unis.

« C'était assez (important) pour qu'elle doive arrêter et qu'elle ne puisse pas participer au dernier match, a déclaré Bruneau. Elle va se donner quelques semaines pour se reposer et amorcer sa rééducation. C'était un peu démoralisant parce qu'elle était vraiment très excitée de participer au tournoi.

« Elle voulait sincèrement terminer dans le top 4 et même faire mieux. La blessure au genou est venue jeter une douche froide. »

Détentrice d'une fiche finale de 48-7, Andreescu occupe le 5e rang au classement de la WTA et le 4e échelon au chapitre des bourses avec des gains légèrement supérieurs à 6,5 millions $ US.

Toutefois, les blessures auront été un thème récurrent, à commencer par un problème à l'épaule qui l'a privée de toute la saison sur terre battue, à part Roland-Garros où elle a dû renoncer de nouveau au second tour pour le même ennui de santé, et sur gazon entre avril et juillet.

Selon Bruneau, un plan avait été mis en place pour l'entre-saison, en prévision des Internationaux d'Australie en janvier, mais tout dépendra du rythme de la rééducation de sa blessure au genou.

« Nous souhaitons que la blessure ne vienne pas trop retarder les choses, a indiqué Bruneau. Nous allions prendre du repos, de toute façon. Elle allait se donner deux semaines de pause et comme il n'y a pas de gros tournois à venir, on peut dire que le timing est correct. »